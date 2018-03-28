Глава СВР России: Среди высланных дипломатов есть сотрудники разведки
Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин прокомментировал прозвучавшие со стороны Запада заявления о том, что высланные из ряда стран российские дипломаты являются разведчиками.
- В числе сотрудников МИДа есть официальные представители нашей службы, офицеры безопасности, совсем немного. Это лица, которые были официально представлены в этих странах как сотрудники СВР, которые обеспечивали взаимодействие со спецслужбами этих стран на так называемом партнерском канале, - пояснил Нарышкин.
Действительно, наряду с офицерами безопасности, которые есть в каждом нашем посольстве, в ряде стран работают официальные представители СВР. Эта практика существует на двусторонней основе. В посольствах иностранных государств в Москве работают такие же официальные сотрудники их спецслужб. Видимо, учитывая этот факт, глава СВР подчеркнул, что высылка наших дипломатов не останется без последствий. «Ответ последует. Ответ адекватный, довольно жесткий», - заявил Нарышкин.
Какие страны выслали российских дипломатов из-за "дела Скрипаля"Фото: Дмитрий ПОЛУХИН