2018-03-28T19:47:07+03:00
В мире

Глава СВР России: Среди высланных дипломатов есть сотрудники разведки

Но их совсем немного и работали они на официальной основе
Семен ШАПКИН
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Сергей Нарышкин прокомментировал прозвучавшие со стороны Запада заявленияСергей Нарышкин прокомментировал прозвучавшие со стороны Запада заявления
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Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин прокомментировал прозвучавшие со стороны Запада заявления о том, что высланные из ряда стран российские дипломаты являются разведчиками.

- В числе сотрудников МИДа есть официальные представители нашей службы, офицеры безопасности, совсем немного. Это лица, которые были официально представлены в этих странах как сотрудники СВР, которые обеспечивали взаимодействие со спецслужбами этих стран на так называемом партнерском канале, - пояснил Нарышкин.

Действительно, наряду с офицерами безопасности, которые есть в каждом нашем посольстве, в ряде стран работают официальные представители СВР. Эта практика существует на двусторонней основе. В посольствах иностранных государств в Москве работают такие же официальные сотрудники их спецслужб. Видимо, учитывая этот факт, глава СВР подчеркнул, что высылка наших дипломатов не останется без последствий. «Ответ последует. Ответ адекватный, довольно жесткий», - заявил Нарышкин.

Какие страны выслали российских дипломатов из-за "дела Скрипаля" Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Какие страны выслали российских дипломатов из-за "дела Скрипаля"Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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