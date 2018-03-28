Переговоры по возобновлению полетов на курорты Египта продолжатся к началу лета

СЕГОДНЯ 19:34 2018-03-28T19:34:48+03:00

По словам министра транспорта Максима Соколова, этот вопрос будет обсуждаться после открытия маршрута Москва - Каир

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Переговоры по возобновлению полетов в курортные города Египта продолжатся в конце весны - начале лета 2018 года. Об этом заявил глава министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Мы вернемся к этому вопросу после открытия этого маршрута (Москва - Каир), изучения опыта работы в новых форматах. Переговоры по этому вопросу запланированы на конец весны, может быть начало лета", - сказал Соколов в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что уже в ближайшем будущем возобновляются регулярные авиарейсы из Москвы в Каир. "Авиакомпании уже ставят их на апрель в свое расписание", - подчеркнул глава Минтранса.

Напомним, ранее авиакомпания "Аэрофлот" объявила о возобновлении рейсов Москва-Каир 11 апреля. Авиасообщение между двумя странами было прекращено в ноябре 2015 года после крушения над Синайским полуостровом самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", направлявшегося из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Погибли все находившиеся на борту 217 туристов и семь членов экипажа, ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.