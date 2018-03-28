Путин назвал провокацией задержание сербского чиновника в Косовской Митровице

СЕГОДНЯ 19:46 2018-03-28T19:46:18+03:00

Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич Фото: REUTERS

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Президент России Владимир Путин осудил провокационное задержание сербского чиновника в Косовской Митровице. Глава российского государства заявил об этом в телефонном разговоре с президентом Сербии Александром Вучичем, состоявшимся в среду, 28 марта.

«Обсуждена проблематика косовского урегулирования в контексте предпринятой 26 марта приштинскими властями в Косовской Митровице провокационной акции против главы Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии М. Джурича», - сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе сербской стороны. В ходе беседы Путин осудил такие действия, являющиеся нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 1244. «Подчеркнуто, что в основе косовского урегулирования должно лежать неукоснительное выполнение этой резолюции», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы многопланового стратегического партнерства России и Сербии.