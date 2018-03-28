2018-03-28T20:07:53+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Путин поручил найти документ об осмотре ТЦ в Кемерово и выяснить, кто его подписал

Об этом президент РФ заявил на встрече с главой СК РФ Александром Бастрыкиным и министром здравоохранения Вероникой Скворцовой
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным и министром здравоохранения Вероникой СкворцовойПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным и министром здравоохранения Вероникой СкворцовойФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин поручил найти документ об осмотре торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове от 2016 года и выяснить, кто его подписывал.

Об этом глава государства заявил на встрече с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным и министром здравоохранения Вероникой Скворцовой. Они рассказали Путину о принимаемых мерах и расследовании причин пожара.

Президент подчеркнул, что он посмотрел бумагу об осмотре здания 2016 года, где не было замечаний. "Что прочитал? Странно даже звучит: "без замечаний", — сказал Путин.

Он призвал выяснить, "кто подписывал" этот документ, передает РИА Новости.

В воскресенье, 25 марта, в Кемерово произошел крупный пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня". В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека, из них 41 — дети. 28 марта в России объявлен траур.

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