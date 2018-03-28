2018-03-28T20:43:34+03:00
В мире

Власти Эквадора лишили Ассанжа связи с внешним миром

Основатель WikiLeaks скрывается от ареста в посольстве страны в Лондоне
Екатерина БОЛГОВА
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Основатель WikiLeaks Джулиан АссанжОснователь WikiLeaks Джулиан АссанжФото: REUTERS
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Основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который скрывается от ареста в посольстве Эквадора в Лондоне, лишили связи с внешним миром.

"Такая мера была принята в связи с невыполнением со стороны Ассанжа письменного обещания, данного в конце 2017 года..., согласно которому он обязался не распространять сообщения, которые представляли бы собой вмешательство в дела других стран", - сообщается в микроблоге министерства телекоммуникаций Эквадора в Twitter.

В ведомстве отметили, что публикации Ассанжа в социальных сетях ставят под угрозу отношения Эквадора с Великобританией и Евросоюзом.

"Поэтому, чтобы избежать возможного вреда, посольство в Лондоне 27 марта прервала имеющиеся у Ассанжа связи с внешним миром", - указано в заявлении.

Кроме того, эквадорские власти готовы к введению новых мер.

Последняя запись, которую Ассанж сделал в Twitter, была посвящена полемике с замминистра иностранных дел Великобритании Алан Данканом, который сравнил Ассанжа с червяком.

Ассанж попросил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвинили в сексуальном насилии и выдали ордер на арест.

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