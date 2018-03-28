Греф попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»

СЕГОДНЯ 20:53 2018-03-28T20:53:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В базу данных экстремистского украинского сайта "Миротворец" внесли главу Сбербанка Германа Грефа. Это сделано из-за посещения им Крыма.

Отмечается, что Греф внесен в список сайта за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения" в Крым. Кроме того, авторы сайта обвиняют Грефа в "участии в пропагандистских мероприятиях России против Украины".

Напомним, скандально известный сайт "Миротворец" публикует сведения о журналистах, ополченцах из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других гражданах, которых называет "изменниками родины". Так, в 2016 году "Миротворец" разместил списки журналистов из разных стран, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их персональных данных.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в дела Украины. Москва заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в урегулировании кризиса.