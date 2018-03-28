СЕГОДНЯ 21:30 2018-03-28T21:30:41+03:00

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Президенту США Дональду Трампу придумали новое прозвище в Белом доме — Шлепок. Об этом рассказал американский юрист Ричард Бен-Венист.

«Люди здесь, в Вашингтоне, говорят о нем за его спиной, называют его новым прозвищем. Он известен прозвищами. Сейчас о нем говорят "Шлепок". Это не очень хорошо», — сказал Бен-Венист в интервью каналу CNN.

Позже известный комик Стивен Кольбер во время своего вечернего шоу обратил внимание на эту информацию и с иронией призвал американцев уважительно относиться к президенту.

«Мне кажется, это чудесно. Вероятно, это лучшая новость за сегодня. Но если серьезно, мы должны проявить уважение. Он — президент Шлепок», — сказал Кольбер.

Кроме того, комик Кольбер пошутил на тему слухов о связи Трампа с порноактрисой Сторми Дэниелс. «У президента новый потрясающий способ защиты. Он говорит людям, что Сторми Дэниелс не в его вкусе. Что?! Она — пышногрудая блондинка!» — сказал шоумен.