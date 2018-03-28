В Париже прошел массовый митинг против антисемитизма

СЕГОДНЯ 21:42 2018-03-28T21:42:50+03:00

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В столице Франции прошел массовый митинг против антисемитизма. Это связано со случившемся в городе убийством 85-летней француженки еврейского происхождения Мирей Кнолль.

В «белом марше» приняли участие несколько тысяч человек, передает телеканал BFMTV. В числе активистов также были французские политические и общественные деятели. Так, среди протестующих были замечены бывшие кандидаты в президенты Жан-Люк Меланшон и Марин Ле Пен.

Напомним, на прошлой неделе тело Мирей Кнолль было найдено с несколькими ножевыми ранениями в ее квартире. В 1942 году она вместе с матерью спаслась от холокоста.

По данным французских СМИ, похороны Мирей Кнолль посетил президент Франции Эммануэль Макрон. Полиция задержала двух подозреваемых в этом убийстве.