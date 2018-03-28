Лукашенко в разговоре с Путиным выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерове

28 Март 22:21 2018-03-28T22:21:56+03:00

В знак солидарности с Россией 28 марта Белоруссия приспустила государственные флаги

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В телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным глава Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с гибелью людей во время трагедии в Кемерове.

«По инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко. Глава Белоруссии выразил самые глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями в Кемерове», - сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что белорусский народ скорбит вместе с россиянами, поэтому в Белоруссии 28 марта приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия.

Путин поблагодарил Лукашенко за эти искренние меры поддержки.

Напомним, по последним данным, в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Среда, 28 марта, стала в России днем общенационального траура.