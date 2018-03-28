Захарова заявила, что невыдача виз США российским спортсменам вызывает крайнее возмущение
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что невыдача США виз российским спортсменам вызывает крайнее возмущение.
«Вызывает крайнее возмущение отказ Посольства США в Москве в организации собеседований для получения американских виз сборной командой России по вольной борьбе, которая должна принять участь в Кубке мира с 5 по 9 апреля в городе Айова-Сити», — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что Москва направляла ноту по этому вопросу, но Вашингтон дотянул до самого последнего момента и в итоге сослался на нехватку консульского персонала.
«Расцениваем действия США как очередной наглядный пример воспрепятствования участию российских спортсменов в международных соревнованиях», — добавила дипломат.
Она также подчеркнула, что принцип «О спорт, ты — мир» в России не соблюдается ради давления на Россию.