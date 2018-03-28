2018-03-28T22:31:27+03:00
Политика

Захарова заявила, что невыдача виз США российским спортсменам вызывает крайнее возмущение

По словам представителя МИД РФ, такие действия расцениваются как очередной наглядный пример воспрепятствования участию спортсменов из РФ в международных соревнованиях
Екатерина БОЛГОВА
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАССОфициальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что невыдача США виз российским спортсменам вызывает крайнее возмущение.

«Вызывает крайнее возмущение отказ Посольства США в Москве в организации собеседований для получения американских виз сборной командой России по вольной борьбе, которая должна принять участь в Кубке мира с 5 по 9 апреля в городе Айова-Сити», — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Москва направляла ноту по этому вопросу, но Вашингтон дотянул до самого последнего момента и в итоге сослался на нехватку консульского персонала.

«Расцениваем действия США как очередной наглядный пример воспрепятствования участию российских спортсменов в международных соревнованиях», — добавила дипломат.

Она также подчеркнула, что принцип «О спорт, ты — мир» в России не соблюдается ради давления на Россию.

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