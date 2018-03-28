В МИД Австрии рассказали о давлении Британии в связи с отказом высылать дипломатов РФ

28 Март 22:42 2018-03-28T22:42:36+03:00

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Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала о давлении Великобритании в связи с отказом Вены высылать из страны российских дипломатов.

По ее словам, британский посол многократно выражал демарш властям Австрии. В частности, это произошло перед саммитом ЕС 21 марта, "чтобы заставить нас принять конкретные меры", а также повторилось через несколько дней.

"В понедельник, когда я была в Косове, я согласовала свои действия с федеральным канцлером по вопросу нашей позиции, которая известна", - сказала Кнайсль, передает Австрийское агентство печати.

Она отметила, что такое решение Вены не связано с опасениями по поводу ответных шагов России.

"Это никогда не было объектом нашего внимания при размышлении в МИД и согласовании с федеральным канцлером", - подчеркнула министр.

Напомним, 23 марта канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что Вена не будет высылать российских дипломатов в знак солидарности с Лондоном, так как Австрия хочет сохранить каналы для диалога с Россией. 26 марта 16 европейских стран, а также США, Канада и Украина заявили о высылке российских дипломатов.