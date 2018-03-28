Мэр Риги: депутаты городской думы перечислят семьям жертв в Кемерово 50 тысяч евро

28 Март 22:51 2018-03-28T22:51:31+03:00

По словам Нила Ушакова, предложение будет рассмотрено на Финансовом комитете в четверг, 29 марта

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Мэр Риги Нил Ушаков сообщил, что депутаты Рижской думы намерены перечислить 50 тысяч евро родственникам жертв пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя Вишня" в Кемерове.

"Рига окажет помощь семьям, потерявшим близких в страшной трагедии в Кемерове, в размере 50 000 евро. С такой инициативой выступили многие депутаты Рижской думы», - написал Ушаков на своей странице в Facebook.

Он отметил, что предложение о перечислении помощи будет рассмотрено на Финансовом комитете в четверг, 29 марта.

Напомним, крупный пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел в минувшее воскресенье, 25 марта. Трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем национального траура. Пятеро фигурантов уголовного дела, в том числе гендиректор ТЦ Надежда Судденок, были взяты под стражу по решению суда.