Назначен новый глава московского главка Росгвардии

28 Март 23:06 2018-03-28T23:06:00+03:00

Им стал полковник Михаил Воробьев, который ранее возглавлял УВД Одинцовского района подмосковного главка МВД, а затем межмуниципальное управление МВД "Одинцовское"

Изменить размер текста: A A

В среду, 28 марта, стало известно, что начальником Главного управления Росгвардии по Москве назначен полковник Михаил Воробьев. Соответствующий указ о назначении подписал президент России Владимир Путин.

"Указом президента Российской Федерации начальником Главного управления Росгвардии по Москве назначен полковник Михаил Воробьев, ранее возглавлявший управление Росгвардии по Волгоградской области", - сообщается на сайте Росгвардии.

Михаил Воробьев родился в 1968 году в городе Курске. В органах внутренних дел служил с 1990 года, пройдя от участкового инспектора милиции до начальника отдела милиции.

По данным Росгвардии, ранее Воробьев возглавлял УВД Одинцовского района подмосковного главка МВД, а затем межмуниципальное управление МВД России "Одинцовское" Московской области. После окончания Академии управления МВД России полковник перешел на службу в Росгвардию.