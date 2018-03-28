Эксперты назвали регионы России, которым угрожают град и ураганы

28 Март 23:17 2018-03-28T23:17:09+03:00

Названы российские регионы, где возможны ураганы и град Фото: Евгения ГУСЕВА

По данным центра «Антистихия», в этом году шквалы и град ожидаются в 30 регионах семи федеральных округов

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Эксперты назвали регионы России, которым угрожают шквалы, град и ураганы. По данным центра "Антистихия", в этом году такие погодные условия возможны в 30 регионах семи федеральных округов России, среди которых Москва и Московская область, Крым, Краснодарский край.

Наибольшая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций из-за непогоды отмечается на территории Дальневосточного федерального округа, куда входят Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Сахалинская области. Кроме того, плохие условия возможны в Сибирском (Алтайский, Забайкальский, Красноярский края, Бурятия, Иркутская область), Уральском (Челябинская область) и Приволжском (Башкирия, Пермский край, Оренбургская, Нижегородская области) округах.

Жители Центрального (Московская, Владимирская, Тверская области, Москва), Южного (Адыгея, Крым, Краснодарский край, Ростовская область), и Северо-Кавказского округов также могут попасть в число пострадавших от стихии.

По прогнозам специалистов, годовой экономический ущерб от таких ситуаций может достигать 1,5–2% ВВП России — от 675 до 900 миллиардов рублей.