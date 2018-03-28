МИД Китая: Визит Ким Чен Ына в Пекин не был тайным

28 Март 23:57 2018-03-28T23:57:53+03:00

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Прошедший 26 и 27 марта визит в Китай председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына не был тайным. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан в среду.

"Если бы он был тайным, разве смогли бы мы сообщить об этом", - сказал он.

Дипломат отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин и Ким Чен Ын провели очень плодотворные переговоры. Они обсудили вопросы международной повестки дня и отдельно ситуацию на Корейском полуостровве, передает ТАСС.

"Председатель КНР Си Цзиньпин дал высокую оценку усилиям КНДР по улучшению обстановки в вопросе разрешения ядерной проблемы Корейского полуострова", - Лу Кан.

Кроме того, Си Цзиньпин выразил готовность и дальше работать со всеми сторонами для денуклеаризации Кореи, достижения стабильности и мира в регионе. Глава Китая будет поддерживать контакты с Ким Чен Ыном.

Напним, как писал сайт kp.ru, информацию о том, что лидер Северной Коери прибыл с визитом в Пекин подтвердили южнокорейские СМИ во вторник, после того, как поездка Ким Чен Ына уже подошла к завершению.

лава Северной Кореи Ким Чен Ын действительно посетил Пекин с визитом 26 и 27 марта. Эту информацию подтверждают южнокорейские СМИ со ссылкой на источники в разведке.