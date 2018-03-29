2018-03-29T00:18:06+03:00
Происшествия

В Пакистане 12 человек погибли под обрушившейся на складе крышей

ЧП произошло после взрыва газа из-за незаконного использования сушильной камеры
Юлия ДИВЕЕВА
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В Пакистане на складе от взрыва обвалилась крышаВ Пакистане на складе от взрыва обвалилась крышаФото: REUTERS
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Обрушение крыши на складе в пакистанском городе Суккурпривело к гибели 12 человек, еще 13 получили ранения. Об этом сообщили местные медики.

В полиции считают, что причиной ЧП стал взрыв газа. На складе нелегально установили сушильную камеру. Из-за использования химического вещества, при работе произошла утечка газа, а потом взрыв.

Официальный представитель полиции Рори Оваиса Муштака сообщил, что владелец и управляющий склада успели сбежать. Их разыскивают, и вскоре они будут задержаны.

Спасатели и военные уже остановили поисковую операцию. Все пострадавшие доставлены в больницы. Состояние двоих из них оценивается как критическое.

Соболезнования семьям и близким погибших выразил губернатор провинции Синд Мухаммад Зубаир

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