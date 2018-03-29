2018-03-29T00:33:51+03:00
Политика

Глава МИД Великобритании поблагодарил все страны, выславшие российских дипломатов

Борис Джонсон назвал и решение большой жертвой из-за ответных санкций, которые предпримет Россия
Юлия ДИВЕЕВА
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Глава МИД Великобритании Борис ДжонсонГлава МИД Великобритании Борис ДжонсонФото: REUTERS
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С сердечной благодарностью в адрес правительств 27 стран, поддержавших Великобританию и выславших российских дипломатов, выступил министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон.

"Это большой вклад и жертва… я благодарю их от всего сердца", — сказал он.

Глава МИД перечислил названия всех стран и отметил, что они пошли на жертвы, поскольку теперь последуют ответные российские меры, и , скорее всего, дипломатов этих стран вышлют из России, передает РИА Новости.

Как рассказывал сайт kp.ru, 26 марта ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Албания, Украина и Норвегия приняли решение выслать российских дипломатов. Так они проявили солидарность с Великобританией в деле об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери.

Из стран ЕС по четыре дипломата выслали Германия, Франция, Польша и Канада. Чехия, Литва - трех, Дания, Нидерланды, Италия, Испания, Албания - двух, Швеция, Финляндия, Хорватия, Румыния, Эстония и Латвия - по одному.

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