На "убийство" "Игры престолов" выделен миллиард долларов
Появилась новость, что амбициозная компания намерена потратить без малого $1 млрд , чтобы снять сериал, который будет популярнее "Игры престолов". По информации Vanity Fair, задача поставлена именно такая - убрать конкурента.
Если изначально можно было подумать, что речь идет об экранизации "Властелина колец", о которой не так давно заявили телебоссы Amazon, то нет. На "Властелина" потратят "жалкие" $500 млн. (Эта сумма уже поражает!).
Vanity Fair сообщили, что Amazon сейчас проводит важные переговоры, цель которых - экранизировать популярную книжную серию "Задача трех тел" китайца Лю Цысиня. Есть информация, что планируется выпустить три сезона.
Действие первого романа Лю начинается в самый разгар Культурной революции в КНР. Китайское правительство запускает сверхсекретный проект «Красный берег», цель которого — поиск внеземных цивилизаций посредством создания огромного радиотелескопа и отправки в космос радиосигналов.
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