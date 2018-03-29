2018-03-29T00:53:20+03:00
Телевизор

На "убийство" "Игры престолов" выделен миллиард долларов

"Киллером" выступит Amazon
Владимир КИРДЯШОВseriesmania
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Получится ли сделать сериал популярнее "Игры престолов", покажет времяПолучится ли сделать сериал популярнее "Игры престолов", покажет времяФото: кадр из фильма
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Появилась новость, что амбициозная компания намерена потратить без малого $1 млрд , чтобы снять сериал, который будет популярнее "Игры престолов". По информации Vanity Fair, задача поставлена именно такая - убрать конкурента.

Если изначально можно было подумать, что речь идет об экранизации "Властелина колец", о которой не так давно заявили телебоссы Amazon, то нет. На "Властелина" потратят "жалкие" $500 млн. (Эта сумма уже поражает!).

Vanity Fair сообщили, что Amazon сейчас проводит важные переговоры, цель которых - экранизировать популярную книжную серию "Задача трех тел" китайца Лю Цысиня. Есть информация, что планируется выпустить три сезона.

Действие первого романа Лю начинается в самый разгар Культурной революции в КНР. Китайское правительство запускает сверхсекретный проект «Красный берег», цель которого — поиск внеземных цивилизаций посредством создания огромного радиотелескопа и отправки в космос радиосигналов.

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