МИД РФ призвал Грузию отменить закон «Об оккупированных территорях»
Министерство иностранных дел России призывает Грузию отменить закон «Об оккупированных территориях» и начать прямые переговоры с Абхазией и Южной Осетией. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном по итогам консультаций в Женеве, состоявшихся 27-28 марта.
«Вопреки обнадеживающему заявлению премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили от 9 марта о стремлении к прогрессу на переговорах в Женеве представители Тбилиси превратили встречу в пропагандистскую акцию», - отмечает пресс-служба МИД.
В ведомстве отметили, что руководство Грузии снова перекладывает ответственность за провалы в переговорах с Сухумом и Цхинвалом на Россию и, вместо восстановления доверия с соседями, продолжает говорить о «российской агрессии»,