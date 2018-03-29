2018-03-29T00:54:16+03:00
Политика

МИД РФ призвал Грузию отменить закон «Об оккупированных территорях»

Москва обвинила Тбилиси в использовании консультаций в Женеве для пропагандистской акции
Юлия ДИВЕЕВА
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МИД РоссииМИД РоссииФото: Иван ВИСЛОВ
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Министерство иностранных дел России призывает Грузию отменить закон «Об оккупированных территориях» и начать прямые переговоры с Абхазией и Южной Осетией. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном по итогам консультаций в Женеве, состоявшихся 27-28 марта.

«Вопреки обнадеживающему заявлению премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили от 9 марта о стремлении к прогрессу на переговорах в Женеве представители Тбилиси превратили встречу в пропагандистскую акцию», - отмечает пресс-служба МИД.

В ведомстве отметили, что руководство Грузии снова перекладывает ответственность за провалы в переговорах с Сухумом и Цхинвалом на Россию и, вместо восстановления доверия с соседями, продолжает говорить о «российской агрессии»,

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