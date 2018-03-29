2018-03-29T02:06:15+03:00
Политика

Сотрудники генконсульства в Сиэтле не станут снимать флаг РФ с резиденции

Дипломаты будут принимать граждан до 17 часов 30 марта
Юлия ДИВЕЕВА
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Российский флаг над зданием Генерального консульства РФ в СиэтлеРоссийский флаг над зданием Генерального консульства РФ в СиэтлеФото: REUTERS
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С официальной резиденции Генконсульства РФ в Сиэтле не будет снят флаг России. Как пояснил в среду генеральный консул России Халит Айсин, он и его коллеги приняли такое решение.

"Мы его снимать не намерены. Резиденция генконсула в Сиэтле имеет дипломатический статус, это наша собственность. Складывается точно такая же ситуация, как и при решении американских властей закрыть Генеральное консульство России в Сан-Франциск", - пояснил он.

По словам консула, у сотрудников диппредставительства в связи с предстоящим закрытием увеличился объем работы. Россияне спешат обратиться в Генконсульство. Во вторник очередь из посетителей стояла с 9:00 до 17:00 часов. Дипломаты приняли около 300 человек.

Он подчеркнул, что Генконсульство работает только на выдачу документов. Прием будет вестись до 17 часов 30 марта. Айсин также отметил, что документы из диппредставительства в Сиэтле отправят в посольство в Вашингтоне.

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