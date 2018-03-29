В Сан-Франциско автомобиль врезался в толпу людей
Один человек погиб и четверо пострадали в Сан-Франциско, когда автомобиль въехал в группу людей. Об этом сообщила представитель местной полиции Джизель Линнейн.
Инцидент произошел рано утром в промышленном районе города.По ее словам, водитель совершил наезд на пятерых пешеходов в качестве мести, после чего скрылся с места происшествия.
Очевидцы рассказали, что перед совершением преступления, шофер фургона вступил в словесную перепалку с группой из пяти человек. Он вышел из машины, держа в руках предмет, похожий на топор и попытался напасть на обидчиков, но те его разоружили. Тогда водитель вернулся в машину, и направил ее на тротуар, где стояли эти люди, передает Fox news
Один из пострадавших скончался в больнице, один находится в больнице в критическом состоянии, еще двое - в тяжелом. Жизни четвертого пострадавшего ничего не угрожает.