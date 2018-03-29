В Сан-Франциско автомобиль врезался в толпу людей

СЕГОДНЯ 02:29 2018-03-29T02:30:07+03:00

В результате один человек погиб, четверо госпитализированы в тяжелом состоянии

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Один человек погиб и четверо пострадали в Сан-Франциско, когда автомобиль въехал в группу людей. Об этом сообщила представитель местной полиции Джизель Линнейн.

Инцидент произошел рано утром в промышленном районе города.По ее словам, водитель совершил наезд на пятерых пешеходов в качестве мести, после чего скрылся с места происшествия.

Очевидцы рассказали, что перед совершением преступления, шофер фургона вступил в словесную перепалку с группой из пяти человек. Он вышел из машины, держа в руках предмет, похожий на топор и попытался напасть на обидчиков, но те его разоружили. Тогда водитель вернулся в машину, и направил ее на тротуар, где стояли эти люди, передает Fox news

Один из пострадавших скончался в больнице, один находится в больнице в критическом состоянии, еще двое - в тяжелом. Жизни четвертого пострадавшего ничего не угрожает.