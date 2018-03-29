2018-03-29T02:30:07+03:00
Происшествия

В Сан-Франциско автомобиль врезался в толпу людей

В результате один человек погиб, четверо госпитализированы в тяжелом состоянии
Юлия ДИВЕЕВА
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В Сан-Франциско 4 человека госпитализированы в тяжелом состоянии после наезда фургонаВ Сан-Франциско 4 человека госпитализированы в тяжелом состоянии после наезда фургонаФото: REUTERS
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Один человек погиб и четверо пострадали в Сан-Франциско, когда автомобиль въехал в группу людей. Об этом сообщила представитель местной полиции Джизель Линнейн.

Инцидент произошел рано утром в промышленном районе города.По ее словам, водитель совершил наезд на пятерых пешеходов в качестве мести, после чего скрылся с места происшествия.

Очевидцы рассказали, что перед совершением преступления, шофер фургона вступил в словесную перепалку с группой из пяти человек. Он вышел из машины, держа в руках предмет, похожий на топор и попытался напасть на обидчиков, но те его разоружили. Тогда водитель вернулся в машину, и направил ее на тротуар, где стояли эти люди, передает Fox news

Один из пострадавших скончался в больнице, один находится в больнице в критическом состоянии, еще двое - в тяжелом. Жизни четвертого пострадавшего ничего не угрожает.

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