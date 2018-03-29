ФСБ завела дело на украинских пограничников за угон рыболовецкого судна из Крыма

СЕГОДНЯ 05:04 2018-03-29T05:04:17+03:00

Изменить размер текста: A A

На экипаж Госпогранслужбы Украины в Крыму завели уголовное дело за задержание рыболовецкого сейнера «Норд». Расследование начало управление Федеральной службы безопасности РФ в республике, сообщил вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко.

Ранее сайт kp.ru писал, что 25 марта пограничная служба Украины задержала российское рыболовецкое судно в украинской части Азовского моря. На его борту находились 10 граждан РФ. Украинская сторона заявила, что сейнер зарегистрирован в Крыму, и задержанные якобы нарушили правила выезда с полуострова.

По словам Михайличенко, ФАС обвиняет пограничников соседней страны в угоне водного транспорта. Он подчеркнул, что действия Погранслужбы Украины являются «грубым нарушением международного права», передает ТАСС.

Вице-премьер заверил, что освобождение крымских моряков находится на особом контроле правительства Республики Крым, им окажут правовую помощь. Также прорабатывается вопрос снабжения экипажа продуктами питания и питьевой водой.