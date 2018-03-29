2018-03-29T05:04:17+03:00
Политика

ФСБ завела дело на украинских пограничников за угон рыболовецкого судна из Крыма

Экипажу сейнера окажут правовую и гуманитарную помощь
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Рыболовецкое судно "Норд". Фото: пресс-служба Госпогранслужбы УкраиныРыболовецкое судно "Норд". Фото: пресс-служба Госпогранслужбы Украины
Изменить размер текста:

На экипаж Госпогранслужбы Украины в Крыму завели уголовное дело за задержание рыболовецкого сейнера «Норд». Расследование начало управление Федеральной службы безопасности РФ в республике, сообщил вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко.

Ранее сайт kp.ru писал, что 25 марта пограничная служба Украины задержала российское рыболовецкое судно в украинской части Азовского моря. На его борту находились 10 граждан РФ. Украинская сторона заявила, что сейнер зарегистрирован в Крыму, и задержанные якобы нарушили правила выезда с полуострова.

По словам Михайличенко, ФАС обвиняет пограничников соседней страны в угоне водного транспорта. Он подчеркнул, что действия Погранслужбы Украины являются «грубым нарушением международного права», передает ТАСС.

Вице-премьер заверил, что освобождение крымских моряков находится на особом контроле правительства Республики Крым, им окажут правовую помощь. Также прорабатывается вопрос снабжения экипажа продуктами питания и питьевой водой.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
СМИ: Полиция Пенсильвании задержала школьника за угрозу устроить стрельбу
США рассчитывают на скорую встречу Трампа с Ким Чен Ыном
В Госдепе признались в любви к русским
Трамп назначил министром по делам ветеранов своего врача
В Сан-Франциско автомобиль врезался в толпу людей
Сотрудники генконсульства в Сиэтле не станут снимать флаг РФ с резиденции
В Чечне заявили, что Кадыров может найти украинского пранкера
МИД РФ призвал Грузию отменить закон «Об оккупированных территорях»
На "убийство" "Игры престолов" выделен миллиард долларов
Глава МИД Великобритании поблагодарил все страны, выславшие российских дипломатов
В Пакистане 12 человек погибли под обрушившейся на складе крышей
МИД Китая: Визит Ким Чен Ына в Пекин не был тайным
Порошенко утвердил программу сотрудничества Украины с НАТО на 2018 год
Эксперты назвали регионы России, которым угрожают град и ураганы
Назначен новый глава московского главка Росгвардии
Ассамблея Межпарламентского союза приняла резолюцию против позиции США по статусу Иерусалима
Мэр Риги: депутаты городской думы перечислят семьям жертв в Кемерово 50 тысяч евро
В МИД Австрии рассказали о давлении Британии в связи с отказом высылать дипломатов РФ
Захарова заявила, что невыдача виз США российским спортсменам вызывает крайнее возмущение
Лукашенко в разговоре с Путиным выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерове
Российский рынок акций снизился вслед за мировыми площадками
Чехия высылает трех российских дипломатов до 1 апреля
В Париже прошел массовый митинг против антисемитизма
Трампу придумали новое прозвище в Белом доме
Вячеслав Мавроди запретил хоронить своего брата рядом с родителями