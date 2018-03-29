2018-03-29T07:30:37+03:00
Политика

Вена отказалась высылать российских дипломатов, несмотря на давление Лондона

Австрия также заявила о готовности выступить посредником в урегулированию конфликта между РФ и Великобританией
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава МИД Австрии Карин КнайльсГлава МИД Австрии Карин КнайльсФото: REUTERS
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Австрия не поддалась на давление со стороны Великобритании и категорически отказалась высылать из страны российских дипломатов. В Вене подчеркнули, что полностью исключают возможность принятия национальных мер в отношении нашей страны.

"Мы в понедельник заявили, что Австрия не собирается высылать российских дипломатов, потому что в критических ситуациях крайне необходимо сохранять каналы для диалога. Мы действуем по опыту прошлых лет и всегда крайне аккуратно подходили к вопросу высылки дипломатов", - сказала министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Она подчеркнула, что ограничение присутствия дипломатов РФ в штаб-квартире ОБСЕ сделает диалог невозможным, поэтому Вена не изменит своего решения об отказе от высылки.

Между тем, Кнайсль выразила готовность своей страны стать посредником в диалоге между Москвой и Лондой, передает телеканал ORF-2.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что британский посол неоднократно выражал демарш австрийским властям, пытаясь заставить их принять конкретные меры против России.

Напомним, что многие европейские страны из солидарности с Лондоном выслали ряд дипломатов РФ.

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