В Лондоне хотят запретить продажу российских евробондов

СЕГОДНЯ 07:48 2018-03-29T07:48:32+03:00

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Британские власти хотят запретить продажу российских долговых ценных бумаг на фондовом рынке Лондона. С таким предложением выступил председатель Комитета по иностранным делам Том Тугендхат.

Он рассказал, что в законодательстве королевства есть брешь, которая позволяет российским банка, находящимся под санкциями, выступать организаторами выпуска евробондов. По словам дипломата, только в прошлом месяце клиринговые палаты Сити помогли одному такому учреждению выпустить облигации на сумму в 4 млрд долларов, которые пошли на покрытие госдолга РФ. Более того, около половины этих евробондов приобрели лондонские инвесторы.

Так, Тугендхат предложил запретить ведущим клиринговых компаниям Европы, таким как Euroclear and Clearstream, работать с российскими облигациями. Его инициатива показалась "интересной" главе МИД Великобритании Борису Джонсону, и он донес ее до премьер-министра королевства Терезы Мэй. Та, в свою очередь, пообещала рассмотреть возможность введения таких ограничений, газета The Guardian.

Напомним, что отношения между Лондоном и Москвой резко обострились и обернулись взаимной высылкой дипломатов. На сторону Великобритании в данном конфликте встали многие европейские страны, которые ранее, как сообщал сайт kp.ru, также объявили персонами нон-грата ряд сотрудников наших диппредставительств.