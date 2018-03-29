2018-03-29T08:21:18+03:00
В мире

В Раде назвали советы "дяди Сэма" одной из причин геноцида на Украине

Принимая законы, Киев консультируется не с экспертами, а с Вашингтоном или МВФ
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Депутат считает, что вывести Украину оттуда, куда ее завели, можно лишь коллективными усилиямиДепутат считает, что вывести Украину оттуда, куда ее завели, можно лишь коллективными усилиямиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Геноцид на Украине происходит из-за того, что при принятии законов Киев советуется не со специалистами, а с Соединенными Штатами и Международным валютным фондом. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Евгений Мураев.

"Когда принимаются законы, посоветовавшись с "дядей Сэмом" или с МВФ, у нас в стране потом происходит геноцид. Мы же садимся с профильными специалистами. Мы смотрим, чтобы не было правовых коллизий и это соответствовало всем остальным действующим законам", - сказал народный депутат в эфире передачи "Украинский формат" на NewsOne.

По словам Мураева, не лозунги и рассказы, а лишь совместная работа большого коллектива может вывести страну из того. "куда ее завели".

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что еще в конце прошлого года Россия призывала ООН признать геноцид украинских властей по отношению к жителям Донбасса и принять меры по его пресечению.

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