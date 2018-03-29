В Кемерове неизвестные избили корреспондента ФАН Марию Шерстюкову

СЕГОДНЯ 08:33 2018-03-29T08:33:26+03:00

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Корреспондента Федерального агентства новостей Марию Шерстюкову избили в Кемерове. Неизвестные разбили девушке лицо, после чего скрылись с места происшествия.

По словам самой журналистки, сразу после нападения она обратилась в местное отделение полиции и в больницу. Марии Шерстюковой понадобилась медицинская помощь. В настоящий момент она испытывает сильные головные боли.

Сотрудники правоохранительных органов уже приступили к поискам злоумышленников, передает ФАН. Между тем, причины случившегося, а также вероятные мотивы нападавших не уточняются.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале феврале в центре Уфы избили корреспондента "ИТАР-ТАСС" Наиля Шахвалиева. Двое молодых людей набросились на журналиста во дворе жилого дома после того, как он сказал им, что не курит.