ЦБ отозвал лицензии у московского Лайтбанка и самарского АК Банка

СЕГОДНЯ 10:16 2018-03-29T10:17:02+03:00

Также временная администрация была назначена в дагестанской НКО "УМУТ"

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ЦБ отозвал лицензии у самарского Активкапитал Банка (АК Банк), московского Лайтбанка и дагестанской небансковской кредитной организации "УМУТ" Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Уточняется, что проблемы у Лайтбанка возникли из-за высокорискованной бизнес-модели, связанной с кредитованием физических лиц. Кроме того, учреждение неадекватно оценивало качество кредитного портфеля. Это дало основания для осуществления мер по предупреждению банкротства и назначению временной администрации.

Между тем, ситуация с АК Банком осложнилась только в марте этого года после того, из учреждения вывели значительную часть активов. Это привело к резкому ухудшению финансового состояния организации, острому дефициту ликвидности и неспособности исполнять свои обязательства. В результате регулятор принял решение вывести это учреждение с рынка банковских услуг.

Что касается "УМУТа", то в его деятельности наблюдались неоднократные нарушения законодательства в области противодействия отмыванию средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

На сайте ЦБ уточняется, что все трем организациям неоднократно делались предупреждения, а также принимались меры надзорного реагирования. Однако руководство банков так и не исправило ситуацию.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что 15 марта лицензии был лишен и белгородский банк "Вэлтон Банк".