2018-03-29T10:34:43+03:00
Звезды

ArtPictures Бондарчука требует 127 млн рублей со «Смешариков»

Компании вместе работали над созданием мультфильмов
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Кадр из мультфильма "Смешарики". Фото предоставлено группой компаний "Рики"Кадр из мультфильма "Смешарики". Фото предоставлено группой компаний "Рики"
Изменить размер текста:

ООО «ArtPicturesStudio» требует 126,8 млн рублей с ООО «Смешарики», с которым работало над созданием популярного мультсериала «Смешарики». Заседание суда состоится 16 апреля, следует из картотеки Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Подробности и причины дела пока неизвестны. Основателями ArtPicturesStudio являются Федор Бондарчук и Дмитрий Рудовский, киностудия входит в группу компаний Art Pictures.

Компания ArtPicturesStudio участвовала в создании мультфильмов «Смешарики. Легенда о золотом драконе» и «Смешарики. Дежавю». Для этих анимационных картин ЦБ выдал ArtPicturesStudio 150 млн рублей. Кроме того, компании принадлежит доля международных прав на прокат мультфильма «Смешарики. Начало», который вышел в 2011 году.

«Смешарики. Легенда о золотом драконе» собрала в прокате $3,97 млн, или 261,9 млн рублей, когда в бюджет заложили $15 млн. «Смешарики. Дежавю» выйдет на экраны 26 апреля.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Собственник ТЦ "Зимняя вишня" перечислил 192 млн рублей в помощь семьям погибших
ЦБ отозвал лицензии у московского Лайтбанка и самарского АК Банка
СК направил Великобритании запрос по делу об отравлении Юлии Скрипаль
Мэй и Меркель договорились вместе противостоять "российской агрессии"
Генсек ООН позитивно оценил встречу лидеров КНДР и Китая
Не менее 68 человек погибли при пожаре в одной из тюрем Венесуэлы
Число пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерове возросло до 79 человек
В Кемерове неизвестные избили корреспондента ФАН Марию Шерстюкову
В Раде назвали советы "дяди Сэма" одной из причин геноцида на Украине
МИД Украины заявил о необходимости нового договора о дружбе с Россией
В Лондоне хотят запретить продажу российских евробондов
Вена отказалась высылать российских дипломатов, несмотря на давление Лондона
В Британии вспомнили о «Мертвой руке» в России
Погода в Москве на 29 марта 2018 года: осадков не ожидается
Системы компании Boeing атаковал кибервирус WannaCry
Южная и Северная Кореи начали переговоры на высоком уровне по подготовке к саммиту
На Египет обрушилась сильная песчаная буря
В США суд оставил в силе иски к Саудовской Аравии в связи с терактами 11 сентября
ФСБ завела дело на украинских пограничников за угон рыболовецкого судна из Крыма
СМИ: Полиция Пенсильвании задержала школьника за угрозу устроить стрельбу
США рассчитывают на скорую встречу Трампа с Ким Чен Ыном
В Госдепе признались в любви к русским
Трамп назначил министром по делам ветеранов своего врача
В Сан-Франциско автомобиль врезался в толпу людей