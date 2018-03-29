ArtPictures Бондарчука требует 127 млн рублей со «Смешариков»

СЕГОДНЯ 10:34 2018-03-29T10:34:43+03:00

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ООО «ArtPicturesStudio» требует 126,8 млн рублей с ООО «Смешарики», с которым работало над созданием популярного мультсериала «Смешарики». Заседание суда состоится 16 апреля, следует из картотеки Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Подробности и причины дела пока неизвестны. Основателями ArtPicturesStudio являются Федор Бондарчук и Дмитрий Рудовский, киностудия входит в группу компаний Art Pictures.

Компания ArtPicturesStudio участвовала в создании мультфильмов «Смешарики. Легенда о золотом драконе» и «Смешарики. Дежавю». Для этих анимационных картин ЦБ выдал ArtPicturesStudio 150 млн рублей. Кроме того, компании принадлежит доля международных прав на прокат мультфильма «Смешарики. Начало», который вышел в 2011 году.

«Смешарики. Легенда о золотом драконе» собрала в прокате $3,97 млн, или 261,9 млн рублей, когда в бюджет заложили $15 млн. «Смешарики. Дежавю» выйдет на экраны 26 апреля.