2018-03-29T10:40:07+03:00
Общество

Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии восстановлено после сбоя

Сообщения о давке не подтвердились
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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В московском метрополитене утром 29 марта произошел сбой. Поезда на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии шли с увеличенными интервалами.

- Увеличены интервалы движения поездов на центральном участке в сторону севера по техническим причинам, - сообщали в Московском метрополитене.

В соцсетях сообщали о давке. Однако сообщения о гибели людей не подтвердились. Причины сбоя, правда, в столичной подземке не уточнили.

- Сейчас движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии в обе стороны восстановлено. Поезда с 10.00 следуют по графику, - сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

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