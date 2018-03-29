2018-03-29T10:51:06+03:00
Общество

Путин выразил соболезнования родным и близким актера Олега Анофриева

На сайте Кремля опубликована телеграмма президента
Алексей КАРЕЛИН
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Олег Анофриев умер в 87 летОлег Анофриев умер в 87 летФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент России Владимир Путин принес соболезнования родным и близким актера Олега Анофриева. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Олег Андреевич был светлым, искренним, удивительно талантливым и обаятельным человеком. В памяти людей самых разных поколений навсегда останутся его замечательные песни, узнаваемый и неповторимый голос, роли, которые он сыграл в кино и на театральной сцене», - говорится в сообщении.

Как сообщал сайт kp.ru, Анофриев скончался после продолжительной болезни 28 марта на 88-м году жизни. Еще два года назад актер рассказал, что на сердце стоит шесть шунтов и искусттвенный клапан, приходится пить много лекарственных препаратов для разжижения крови. К смерти актер подгтовился заранее: завещал имущество внучке и заказал надгробный памятник с надписью «Есть только миг». Похороны пройдут 30 марта.

Анофриев снялся в более чем 60 фильмах, а также озвучивал персонажей мультфильмов. Его голос можно услышать в «Бременских музыкантах», в начале фильма «Земли Санникова». Артистом исполнены песни «Я на солнышке сижу, и на солнышко гляжу» и «Спят усталые игрушки».

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