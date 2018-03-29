Роспотребнадзор советует воздержаться от покупок домашней выпечки

СЕГОДНЯ 11:00 2018-03-29T11:00:43+03:00

Такие кондитерские изделия могут стать причиной аллергических реакций, отравлений и других заболеваний

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Роспотребнадзор посоветовал россиянам не покупать торты и другие кондитерские изделия, которые были изготовлены на дому, а не промышленным способом. Поскольку такие производители не зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, их продукция не проходит всем необходимых проверок и может быть опасна для здоровья.

"Кондитерские изделия непромышленного изготовления, а также процессы их производства, хранения, перевозки и реализации не проходят в установленном порядке оценку соответствия обязательным требованиям, предъявляемым к качеству и безопасности пищевых продуктов, в связи с чем, имеются высокие санитарно-эпидемиологические риски при производстве и реализации указанной продукции", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В первую очередь стоит быть осторожными со скоропортящимися продуктами, которые содержат крем, например, пирожные и торты. Ведь именно они могут стать причиной возникновения опасных инфекционных заболеваний, передающихся пищевым путем.

Кроме того, что обеспечить соблюдение обязательных санитарных условий на дому довольно непросто, произведенная таким образом продукция не будет содержать необходимой информации о дате изготовления, условиях хранения, сроке годности и составе продукта. А это может послужить причиной возникновения аллергических реакций.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что салаты, холодец и другие подобные блюда Роспотребнадзор советует не покупать даже в магазинах, а готовить самостоятельно.