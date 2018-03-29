Пекин посоветовал Вашингтону «не рыть себе яму»

СЕГОДНЯ 11:10 2018-03-29T11:10:36+03:00

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Официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн рекомендовал США не провоцировать ухудшение торговых отношений с Китаем.

«Иначе США сами угодят в вырытую для других яму», - заявил Гао Фэн.

Так Гао Фэн прокомментировал намерение главы США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт стали и алюминия. Подобный торговый протекционизм Гао Фэн назвал «отражением менталитета холодной войны». Представитель министерства коммерции КНР заверил, что Китай готов к торговой войне и уже подготовил контрмеры, но не хотел бы их применять.

«Мы не хотим торговой войны, Китай в настоящий момент активно развивает партнерские отношения по всему миру», - пояснил Гао Фэн.

Китай опубликовал 128 американских товаров, которые обложит пошлинами, если США не изменит торговую политику. 31 марта истекает срок подачи предложений от министерств и представителей бизнес-сообществ по применению контрмер, после чего их обсудят в правительстве и введут в действие, передает РИА Новости.