2018-03-29T11:10:36+03:00
В мире

Пекин посоветовал Вашингтону «не рыть себе яму»

В Китае торговый протекционизм в США назвали отражением менталитета холодной войны
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Китай и США встали на пороге торговой войныКитай и США встали на пороге торговой войныФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн рекомендовал США не провоцировать ухудшение торговых отношений с Китаем.

«Иначе США сами угодят в вырытую для других яму», - заявил Гао Фэн.

Так Гао Фэн прокомментировал намерение главы США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт стали и алюминия. Подобный торговый протекционизм Гао Фэн назвал «отражением менталитета холодной войны». Представитель министерства коммерции КНР заверил, что Китай готов к торговой войне и уже подготовил контрмеры, но не хотел бы их применять.

«Мы не хотим торговой войны, Китай в настоящий момент активно развивает партнерские отношения по всему миру», - пояснил Гао Фэн.

Китай опубликовал 128 американских товаров, которые обложит пошлинами, если США не изменит торговую политику. 31 марта истекает срок подачи предложений от министерств и представителей бизнес-сообществ по применению контрмер, после чего их обсудят в правительстве и введут в действие, передает РИА Новости.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Жертвы пожара в Кемерово получили первые выплаты
Сбой Телеграм: почему не работают мобильная и веб-версии мессенджера
Авария на атомной электростанции в Румынии: отключился один из реакторов
В Сирии жителям Алеппо доставлено 2 тонны гуманитарной помощи
МИД Франции подтвердил подготовку визита Макрона в Россию в мае
Роспотребнадзор советует воздержаться от покупок домашней выпечки
Путин выразил соболезнования родным и близким актера Олега Анофриева
Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии восстановлено после сбоя
Собственник ТЦ "Зимняя вишня" перечислил 192 млн рублей в помощь семьям погибших
ArtPictures Бондарчука требует 127 млн рублей со «Смешариков»
ЦБ отозвал лицензии у московского Лайтбанка и самарского АК Банка
СК направил Великобритании запрос по делу об отравлении Юлии Скрипаль
Мэй и Меркель договорились вместе противостоять "российской агрессии"