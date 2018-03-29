МИД Франции подтвердил подготовку визита Макрона в Россию в мае

СЕГОДНЯ 11:12 2018-03-29T11:12:51+03:00

В Париже рассчитывают на установление откровенного и требовательного разговора с Москвой

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Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Россию состоится в мае этого года. Данную информацию подтвердил министр иностранных дел республики Жан-Ив Ле Дриан, подчеркнув, что подготовка поездки продолжается.

"Как и было сообщено ранее, данный визит предусмотрен. Такова ситуация на данный момент", - сказал глава МИД в эфире RTL.

По его словам, Париж надеется на ведение с Москвой искреннего и требовательного диалога без какой-либо двусмысленности.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что 19 марта Макрон позвонил российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы поздравить его с уверенной победой на президентских выборах в РФ 2018 года.

Во время телефонного разговора глава Франции также призвал Москву к конструктивному диалогу с Парижем и с другими европейскими странами по самым актуальным и наболевшим вопросам.