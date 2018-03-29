2018-03-29T11:20:02+03:00
Политика

В Сирии жителям Алеппо доставлено 2 тонны гуманитарной помощи

Российские представители оказывают помощь населению нескольких сирийских регионов
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Сирии мирным жителям раздали гуманитарную помощьВ Сирии мирным жителям раздали гуманитарную помощьФото: REUTERS
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Российские представители в Сирии продолжают вести деятельность по примирению враждующих сторон. Один из приоритетных направлений является создание условий для улучшения гуманитарной ситуации в стране, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.

Так, за минувшие сутки жителям нескольких сирийских провинций оказана различная гуманитарная помощь. в университете «Тишрин» населенного пункта Латакия проведена благотворительная акция, в ходе которой студентам выданы подарочные наборы и учебные пособия. А жители населенного пункта Маррат провинции Дейр-Эз-Зор получили питьевую воду.

«Жителям населенного пункта Абу-Гатте провинции Алеппо и населенного пункта Хама выданы вещи, одеяла, комплекты постельного белья и свежий хлеб общим весом две тонны», - цитирует сообщение российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сайт телеканала «Звезда».

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