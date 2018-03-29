Авария на атомной электростанции в Румынии: отключился один из реакторов

СЕГОДНЯ 11:31 2018-03-29T12:12:56+03:00

Авария на атомной электростанции в Румынии произошла, по предварительным данным, из-за неисправности в электрической системе одной из установок

Изменить размер текста: A A

В румынском городе Чернаводэ на одноименной атомной электростанции произошла авария, которая спровоцировала остановку одну из реакторов.

Уточняется, что авария на атомной электростанции в Румынии случилась утром 29 марта. Второй реактор АЭС неожиданно отключился от национальной энергетической системы. По предварительным данным, причиной стала неисправность в электрической системе одной из установок по производству энергии.

Специалисты подчеркивают, что случившееся является стандартной процедурой ядерной безопасности. Это не окажет никакого воздействия на людей или окружающую среду. В настоящий момент выполняются все необходимые работы по исправлению положения.

Между тем, как сообщает DIGI 24, ранее на "Чернаводэ" уже отключался один реактор, второй же тогда работал лишь на 55% своей мощности.

"Причинно-следственной связи между снижением мощности второго агрегата 25 марта 2018 года и автоматическим отключением реактора сегодня, 29 марта 2018 года, не существует", - заявили в руководстве АЭС.

Напомним, что несколько лет назад на американской атомной электростанции "Окони" в штате Джорджия прогремели два взрыва, после чего начался пожар на трансформаторе. Тогда никто не пострадал, передает сайт kp.ru.