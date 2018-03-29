Саакашвили обвинил украинских правоохранителей в ограблении
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что сотрудники правоохранительных органов Украины ограбили его во время проведения обысков в киевской квартире.
Речь идет о документах, ноутбуке, нескольких мобильных телефонах и визитных карточках. Оппозиционный политик настаивает на их возвращении или на компенсации материального ущерба.
"Арест на изъятые вещи судом не накладывался, а в судебном заседании 26 января прокурор заявил, что они были вроде как "потеряны", — рассказал адвокат экс-губернатора Руслан Чарнолуцкий.
По его словам, в начале марта Саакашвили уже направлял в Службу безопасности Украины и Генпрокуратуру ходатайство о возврате вещей, однако оно было проигнорировано. Теперь политик отправил повторный запрос, который был подписан лично им, передает ZN.UA.
Напомним, что 12 февраля Саакашвили был задержан в Киеве и выдворен в Польшу. Такие действия власти Украины объяснили тем, что политик находился на территории страны незаконно.
В настоящий момент экс-губернатор Одесской области находится в Нидерландах, где получил вид на жительство и разрешение на работу в ЕС. Расследование дела в его отношении было приостановлено, передает сайт kp.ru.