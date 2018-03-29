2018-03-29T12:49:39+03:00
Политика

В Госдуме не стали признавать деятельность Горбачева и Ельцина антинародной

ЛДПР внесла проект заявления об оценке правления первых президентов СССР и РФ
Алексей КАРЕЛИН
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Михаил Горбачев в последней книге оценил деятельность ЕльцинаМихаил Горбачев в последней книге оценил деятельность ЕльцинаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Комитет по регламенту и организации работы Госдумы отклонил проект заявления ЛДПР о «О признании политической деятельности президента СССР Михаила Горбачева и первого президента РФ Бориса Ельцина антинародной». Документ предлагал на государственном уровне оценить итоги правления первых президентов СССР и РФ, признать деструктивный характер их деятельности.

«Вынесение таких вопросов в публичную плоскость - важная прививка от принятия ошибочных решений в дальнейшем. Но нам необходимо учесть ошибки прошлого и двигаться дальше», - заметила глава профильного комитета Ольга Савастьянова, пишет ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, Горбачев в конце 2017 года выпустил книгу «Остаюсь оптимистом», в которой частично повторяет свои прежние мемуары, а также дает оценку действиям Бориса Ельцина. Как отметил Горбачев, новая книга более честная, так как ни первый президент РФ, ни кто-либо другой «не страшил» бывшего Генерального секретаря ЦК КПСС. Впрочем, и после смерти Ельцина Горбачев пишет о своем оппоненте положительно и с уважением.

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