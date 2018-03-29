Хантсман допустил возможность ареста российских активов в США

СЕГОДНЯ 13:05 2018-03-29T13:05:15+03:00

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Американский посол в Москве Джон Хантсман не исключил возможности того, что российские активы в США могут быть арестованы в рамках санкционных мер.

"Конечно, это возможно", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что даже Венская конвенция, которая гарантирует неприкосновенность дипсобственности, может быть опущена с учетом других соглашений, касающихся подобных объектов.

Между тем, Хантсман выразил уверенность в том, что санкционная политика США в отношении России продолжится, однако говорить о возможном ужесточении визового режима для граждан нашей страны пока рано.

"Что будет дальше, будут ли процедуры усложняться, мне пока нечего вам сказать. Потому что я не знаю, какими будут ответные меры, ответ со стороны России. Я не знаю, каким он будет", - заявил посол в эфире телеканала РБК, напоминая о высылке из Соединенных Штатов 60 дипломатов РФ.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что многие европейские страны решили выразить солидарность в Великобританией и выслать ряд сотрудников российских диппредставительств. Больше всего граждан РФ выдворяют именно из США.