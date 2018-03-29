"Наказание без преступления": В ГД ответили на слова Джонсона о России

СЕГОДНЯ 13:14 2018-03-29T13:14:14+03:00

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Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал очередное высказывание главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о России простым желанием блеснуть своей эрудицией. По словам депутата, министр уже давно зарекомендовал себя "бравым солдатом на поле информационной войны против РФ без всяких правил".

Напомним, что в среду Джонсон сравнил инцидент в Солсбери с началом романа Федора Достоевского "Преступление и наказание", в котором все знаю, кто виновен, вопрос лишь в том, признается он сам или его поймают.

"Его последнее "крылатое сравнение" России с героем Достоевского Родионом Раскольниковым — лишнее тому подтверждение. Однако, желая блеснуть эрудицией, британский политик явно пожертвовал сутью. Правильнее было бы сказать "наказание без преступления", — цитирует ТАСС Слуцкого.

Депутат подчеркнул, что Запад давно утратил здравый смысл в своем "маниакальном стремлении очернить и демонизировать" нашу страну, и сейчас идет "бессовестная и полномасштабная манипуляция общественным мнением", в которой нет места таким понятиям как истина, доказательства и невиновность.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что почти все европейские страны ополчились против Москвы и решили выслать со своих территорий российских дипломатов. Таким образом государства демонстрируют солидарность с Великобританией по так называемому "делу Скрипаля".