2018-03-29T13:40:53+03:00
Происшествия

В Москве неизвестные отобрали у мужчины почти 60 млн рублей

Вооруженное ограбление произошло около торгового центра "Дубровка"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Нападавшие угрожали мужчине предметом, похожим на пистолетНападавшие угрожали мужчине предметом, похожим на пистолетФото: Иван ВИСЛОВ
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Почти 60 млн рублей стали "добычей" трех неизвестных злоумышленников, которые напали на мужчину около торгового центра "Дубровка" в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Главного управления МВД России.

Известно, что инцидент произошел в среду вечером на автостоянке на Шарикоподшипниковской улице. По словам мужчины, злоумышленники пригрозили ему пистолетом и сказали отдать сумку, после чего вместе с награбленным скрылись на автомобиле ВАЗ-21099.

Уточняется, что всего было похищено 58 млн 459 тысяч 179 рублей. В их числе было 263 тыс. долларов и 167 тысяч евро, пишет сайт "Свободная пресса".

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Откуда у мужчины была с собой столько крупная сумма не сообщается.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что 12 марта крупное ограбление произошло также на западе Москвы. Тогда трое злоумышленников напали на прохожего и отобрали у него сумку с планшетным компьютером, наличными деньгами и монетами общей стоимостью около 330 тысяч рублей.

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