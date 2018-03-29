Большинство россиян довольны политической и экономической ситуациями в стране

СЕГОДНЯ 13:34 2018-03-29T13:34:07+03:00

Опрос: 80% граждан считает, что Россия идет в правильном направлении

Изменить размер текста: A A

Согласно итогам опроса ВЦИОМ, большинство граждан довольны сложившейся в России политической и экономической ситуациями. Социологи связывают это с высокой поддержкой президента РФ Владимира Путина, который получил на последних выборах рекордное количество голосов.

Россия идет в правильном направлении, считает 80% опрошенных. Довольны политической ситуацией 77% россиян, экономической — 70%. Шесть процентов затруднились с ответом, негативно политический курс страны оценили 12%, экономический — 22%.

Об очень хорошем материальном положении заявили 16% респондентов, об очень плохом — 19%, о среднем — 64%. Личная жизнь «вполне устраивает» 49% опрошенных, «отчасти устраивает» — 27%, недовольны — 21%, пишут «Известия».

Опрос ВЦИОМ проводил со 22 по 24 февраля 2018 года. Социологи проводили интервью по телефону с 2 тысячами человек.