2018-03-29T14:27:47+03:00
Политика

В Сирии больше 5 тысяч боевиков покинули Арбил

Всего гуманитарным коридором в Восточной Гуте воспользовалось больше 24 тысяч человеком [видео]
Алексей КАРЕЛИН
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Всего Восточную Гуту покинули больше 135 тысяч человек.Всего Восточную Гуту покинули больше 135 тысяч человек.Фото: REUTERS
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Населенный пункт Арбил в Восточной Гуте покинули 5290 боевиков и членов их семей. На 89 автобусах их вывезли по гуманитарному коридорку в провинцию Идлиб. Всего с 24 марта из района удалось вывезти 24912 человек.

«Количество боевиков, пожелавших прекратить сопротивление и покинуть район Восточной Гуты, не снижается», - утверждает Минобороны РФ.

Вывод боевиков продолжается с 24 марта на основе достигнутых договоренностей руководства российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики с лидерами группировки «Фейлак Ар-Рахман». На протяжении всего коридора безопасность боевиков обеспечивала сирийская полиция под контролем офицеров российского Центра по примирению и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

28 марта при досмотре боевиков российской и сирийской полицией найдены 15 поясов смертников, 27 марта — восемь поясов и 289 гранат.

С начала действия гуманитарного коридора в Восточной Гуте был организован выход более 135 тысяч человек

Боевики уходят из Восточной Гуты.По гуманитарному коридору 28 марта было выведено 5290 боевиков и членов их семей

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