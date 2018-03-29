2018-03-29T14:20:47+03:00
Политика

Песков назвал непредсказуемым характер действий Лондона в отношении Москвы

Представитель Кремля отметил востребованность любого голоса, который подвигнет британские власти к адекватному диалогу
Екатерина БОЛГОВА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал непредсказуемым характер действий Лондона в отношении Москвы. Комментируя информацию о возможном запрете британскими властями продажи Россией своих долговых ценных бумаг на фондовом рынке Лондона, он заявил, что сложно предположить, какие еще варианты антироссийских мер может предпринять Британия.

"Что касается Великобритании, в связи с тем, что сейчас это достаточно непредсказуемая страна в отношениях с РФ, в отношении опять же проявления адекватности, то нам сложно судить, какие еще варианты могут рассматриваться, что может являться для этого основанием, а что прикрытием", - сказал Песков.

Также он отметил востребованность любого голоса, который подвигнет Лондон к адекватному диалогу с Москвой.

"В ситуации с Великобританией востребован любая роль и любой голос. Который подвигнет британских визави к адекватности в этом вопросе", - сказал Песков, комментируя заявления министра иностранных дел Австрии о том, что Вена готова быть посредником между Британией и РФ.

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