В России разработают ГОСТ на бренди

СЕГОДНЯ 14:26 2018-03-29T14:26:32+03:00

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Росстандарт планирует утвердить в ноябре ГОСТ на бренди. Свод правил обяжет производителей выдерживать напиток не менее шести месяцев, а его крепость ограничат минимальной планкой в 37,5%.Требования к бренди не такие жесткие, как к коньяку, поэтому многие компании могут переориентировать свой бизнес. Эксперты полагают, это снизит количество фальсификата на рынке крепких напитков.

По ГОСТ коньяк должен производиться из коньячных дистиллятов винограда вида Vitis vinifera, а крепость такого напитка должна быть минимум 40%. Кроме того, производитель обязан выдержать коньяк в дубовой бочке не менее трех лет, пишут "Известия".

Как сообщал сайт kp.ru, в России прошлом году вступил в силу ГОСТ на виски, что стало одной из причин роста производства этого напитка. Он составил 94% по итогам 2017 года. По цене же отечественный виски в два раза дешевле импортного.