Похороны Олега Анофриева пройдут в Московской области

СЕГОДНЯ 14:30 2018-03-29T14:30:12+03:00

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Похороны Олега Анофриева — актера театра и кино, певца, автора песен и кинорежиссера - пройдут в пятницу, 30 марта, в Московской области. После церемонии прощания его похоронят в Одинцовском районе.

«Похороны состоятся на Аксиньинском кладбище в Одинцовском районе Подмосковья 30 марта, после церемонии прощания», — сообщила глава отдела по социальным вопросам Союза кинематографистов России Татьяна Лузгина.

Она отметила, что прощание начнется в 10:00 в траурном зале морга Центральной клинической больницы управления делами президента, передает агентство «Москва».

Напомним, знаменитый советский и российский актер и певец Олег Анофриев скончался 28 марта в возрасте 87 лет. Это произошло после продолжительной болезни сердца. Анофриев снялся больше чем в 60 фильмах, но запомнился многим благодаря своему голосу в знаменитых советских мультфильмах «Бременские музыканты», «Как львенок и черепаха пели песню» и других.