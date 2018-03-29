Россия надеется до конца года подписать контракт на поставку С-400 с Индией

СЕГОДНЯ 14:33 2018-03-29T14:33:25+03:00

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Россия надеется до конца текущего года заключить с Индией контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщил замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов. Он отметил, что точные сроки пока неизвестны, но Россия рассчитывает заключить договор в ближайшие девять месяцев.

Помимо этого Владимир Дрожжов отметил, что в настоящее время «идет очень хорошая работа, связанная с подписанием контракта». При этом он подчеркнул, что в настоящее время все зависит от окончательного решения Индии. Скорее всего подписи будут поставлены, когда индийский министр обороны Нирмала Ситхамаран прибудет в Москву, пишет сайт «Свободная пресса».

Добавим, что благодаря этому договору Индия может стать третьим зарубежным покупателем российских новейших зенитных ракетных систем после Китая и Турции.

С-400 «Триумф» — новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов.