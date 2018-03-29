Пожарные части закупят 600 беспилотников

СЕГОДНЯ 14:56 2018-03-29T14:56:47+03:00

Каждый коптер обойдется МЧС в 100-200 тысяч рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В течение трех последующих лет МЧС собирается закупить 600 беспилотников, по 200 в год. К 2020 году коптерами должны обзавестить все подразделения пожарной охраны. Беспилотники помогают оценить масштабы возгорания и найти его очаг, говорят в службе.

Сейчас пожарные используют китайские коптеры DJI Phantom 3 и отечественные Supercam X8. Всего у МЧС около 1500 беспилотников. Их используют для мониторинга паводковой и ледовой обстановки. В Кемерове с помощью оценивали состояние конструкций горящего ТЦ «Зимняя вишня».

Спасатели проходят специальный курс по работе с коптерами. В 2017 году обучились 673 внешних пилота, в 2018 году планируют обучить еще 377 человек, пишут "Известия".

Каждый коптер обойдется МЧС в 100-200 тысяч рублей, следует из сайта госзакупок.

В начале 2018 года вступил в действие указ президента «Об утверждении Основ государственной политики РФ в области пожарной безопасности на период до 2030 года», который предписывает МЧС использовать новейшие технологические разработки, в том числе и беспилотники. Это должно повысить эффективность службы.