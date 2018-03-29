2018-03-29T16:19:58+03:00
Общество

Олег Смолин: Россия крайне нуждается в модернизации

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке рассказал, какие вопросы социальной политики обсудят на МЭФ
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Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. Фотоархив пресс-службы Московского экономического форума.Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. Фотоархив пресс-службы Московского экономического форума.
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Московский Экономический Форум, который пройдет 3-4 апреля, станет площадкой для обсуждения не только финансовых, но и социальных вопросов. Россия нуждается в модернизации, но экономический рост невозможен без создания рабочих мест, повышения зарплаты и условий труда врачей, педагогов, ученых. Какая социальная политика приведет Россию к прогрессу, обсудят на пленарной дискуссии «Социальная политика и человеческий потенциал как основа модернизации России».

- Россия крайне нуждается в модернизации, - считает первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. - В современном обществе она возможна главным образом за счёт развития человеческого потенциала.

В то же время удовлетворенность зарплатой педагогов, медиков и ученых в последние два года только снижается. А бесплатное образование и медицинская помощь все более заменяются платными услугами. Эти и другие вопросы обсудят участники дискуссии, которые уверены: потребность в модернизации заставит власти прислушаться к проблемам общества.

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