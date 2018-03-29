«Вор в законе» Шакро Молодой получил девять лет и десять месяцев колонии строгого режима

СЕГОДНЯ 14:59 2018-03-29T15:00:30+03:00

Шакро Молодой получил девять лет и десять месяцев колонии. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

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Так называемый "вор в законе" Захарий Калашов, известный под именем Шакро Молодой, получил девять лет и десять месяцев колонии строгого режима. Приговор по громкому криминальному делу вынес Никулинский суд Москвы в четверг, 29 марта.

Ближайший сподручный Шакро Молодого Андрей Кочуйков (Итальянец) приговорен к восьми годам и десяти месяцам.

Фигурантами объединенного дела о двух вымогательствах являются 14 человек. Двое из них погибли в перстрелке и попали под суд посмертно, 11 обвиняемых, среди которых Шакро и Итальянец, находятся в СИЗО с лета 2016 года. Также среди фигурантов — бывший сотрудник ГУСБ МВД полковник Евгений Суржиков, работавший в охранной фирме Кочуйкова. Он находился под домашним арестом.

По одному эпизоду вымогательства потерпевшей стороной выступает директор ресторана Elements Жанна Ким, по другому — предприниматель Лев Гарамов. Следствие полагает, что вымогатели выступали под руководством Шакро Молодого.