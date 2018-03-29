2018-03-29T15:10:10+03:00
Политика

Минобороны внедрит награды для продовольственной службы

Тыловиков отметят знаками «За заслуги» и «За отличие»
Алексей КАРЕЛИН
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Фото: пресс-служба ВВОФото: пресс-служба ВВО
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Министерство обороны подготовило приказ об учреждении знаков отличия «За заслуги» и «За отличие» для продовольственной службы. Решение принято по итогам операций в Сирии, где тыловики показали высокую организацию. В истории РФ и СССР продовольственная служба еще не имела собственные награды.

Созданием знаков отличия и удостоверений к ним займется Военно-геральдическая служба Минобороны. Их будут вручать как гражданскому персоналу продовольственной службы, так и военному.

«За заслуги» будут вручать тому, кто отдал Вооруженным силам от 20 лет и ветераны ВС: «за большой вклад в развитие продовольственной службы ВС РФ» и «за заслуги в планировании и организации продовольственного обеспечения».

Для получения знака «За отличие» надо отслужить от 10 лет. Награду будут вручать «за образцовое выполнение воинского долга и высокие показатели в служебной деятельности», а также «за высокое профессиональное мастерство и отличные показатели в боевой подготовке», пишут «Известия».

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